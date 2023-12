Chiara Ferragni perde credibilità: ecco quanti follower ha perso dopo lo scandalo Balocco

Il numero esatto di follower persi da Chiara Ferragni dopo lo scandalo Balocco è difficile da determinare con precisione, ma è evidente che l’influencer di Cremona ha subito una significativa diminuzione del suo seguito. Chiara Ferragni conta attualmente 29,6 milioni di seguaci, e l’affaire Balocco ha segnato un punto di rottura, con un impatto negativo sulla sua credibilità, soprattutto in relazione alle sue azioni benefiche.

Il video di scuse non salva la Ferragni

Il video di scuse, in cui la voce sembrava spezzata dal pianto, ha suscitato diverse speculazioni riguardo al reale motivo dietro l’atto, con molte persone ipotizzando che potesse essere più legato alla paura di perdere consensi e opportunità professionali piuttosto che a un sincero pentimento. L’incidente potrebbe anche influenzare la reputazione di Chiara Ferragni nei confronti dei brand, che potrebbero ora riflettere attentamente prima di collaborare con lei.

Nonostante ciò, l’Antitrust ha invitato Chiara Ferragni a non agire con astuzia, sottolineando che non è stata lei a fornire pubblicità gratuita a Balocco e al loro progetto benefico. Al contrario, è stata la stessa Ferragni a ricevere un ritorno d’immagine e un compenso che è stato giudicato sproporzionato per un’iniziativa venduta come positiva e benevola, ma che in realtà non lo era.

Quanti follower ha perso Chiara Ferragni

Il numero esatto di follower persi da Chiara Ferragni dopo lo scandalo Balocco è oggetto di interesse da parte di molti. Nonostante il suo profilo mantenga ancora diversi milioni di seguaci, negli ultimi giorni, dopo lo scoppio della polemica, molti hanno deciso di smettere di seguire l’influencer.

Il sito InsTack ha effettuato un piccolo resoconto dell’andamento dei followers della moglie di Fedez nei giorni successivi al 15 dicembre, quando è emerso lo scandalo. In termini numerici, fino a poco fa, erano 45.090 i followers che avevano scelto di interrompere il seguimento dell’influencer. Prima dello scandalo, il 14 dicembre, Chiara Ferragni contava esattamente 29.732.305 seguaci, un numero che è poi diminuito in seguito alle critiche e alle controversie legate all’episodio Balocco.