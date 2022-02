Chiara Ferragni, piovono critiche per la scelta dell’outfit: “Orribile”

Da pochi giorni è iniziata la Fashion Week di Milano e tra i protagonisti indiscussi c’è ovviamente Chiara Ferragni. Molto attiva sui social, l’imprenditrice digitale ha voluto condividere con i follower i tanti outfit scelti per l’attesissima settimana della moda.

Tra i tanti look sfoggiati in occasione degli eventi e delle sfilate, uno di essi ha suscitato la reazione di molti utenti. In tanti, infatti, hanno commentato negativamente la scelta della Ferragni.

“Orribile” – Tra gli scatti recentemente condivisi, a saltare all’occhio è stata l’immagine che mostra lo stravagante look che Chiara ha sfoggiato per una sfilata in particolare. Si tratta di quella dell’amica e stilista Donatella Versace, come suggerisce la didascalia dell’influencer: “Last night for Versace“.

Per l’evento la Ferragni ha optato, come riportato anche dal portale di Libero Quotidiano: “dei pantaloncini di jeans, con la giacca abbinata, e sopra un top dalle tinte molto colorate, dal giallo all’arancione fino all’azzurro. Per finire, calze a rete e scarpe gialle fluo con plateu. tacco alto e punta squadrata”.

A suscitare la critiche di alcuni utenti sono state proprio le scarpe indossate da Chiara Ferragni. Tra i commenti, infatti, c’è stato chi addirittura ha scritto “Orribile”. C’è chi, però, come Elisabetta Gregoraci, si è complimentato per la scelta dell’outfit.

Per vedere il colorato ed estroso look di Chiara, clicca qui.