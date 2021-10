Chiara Ferragni, polemiche per le foto della bambina malata: “Mi preoccupa il meccanismo scattato nella sua testa”

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice, in queste ore ha vissuto momenti di grande paura. La donna, mamma di Leone e della piccola Vittoria, ha trascorso una giornata in ospedale proprio per dei problemi di sua figlia. Vediamo cosa è successo nello specifico.

IN OSPEDALE – La nota influencer è solita raccontare le sue giornate e la sua vita quotidiana ai suoi 25 milioni di follower. Infatti, in serata, Chiara ha aggiornato i suoi fan spiegando di essere stata in ospedale poiché sua figlia Vittoria non stava affatto bene. “Ciao ragazzi, siamo tornati da quaranta minuti dall’ospedale, eravamo lì da stamattina perché tutta la notte Vitto ha dormito male, non riusciva a dormire, era un po’ disidratata, aveva la febbre e tanta tosse.

Non respirava bene ed era un po’ intasata, quindi le hanno fatto tutti i controlli, una flebo per idratarla e adesso la teniamo sotto osservazione a casa” ha spiegato ai suoi follower. Fortunatamente la piccola sembrerebbe stare bene ed è questa la cosa più importante. Tuttavia, su Twitter qualcuno ha espresso il proprio disappunto su questa vicenda. Vediamo cosa è successo.

POLEMICA PER LE FOTO PUBBLICATE DA CHIARA FERRAGNI – Come ormai sapranno tutti, l’influencer è solita pubblicare tante foto della sua vita quotidiana. Ieri sera, infatti, la donna ha postato su Instagram delle foto di Vittoria anche all’interno dell’ospedale. Un utente su Twitter, però, non ha apprezzato questa decisione, così come tanti altri utenti che si sono allineati a questo pensiero.

“Onestamente a me preoccupa il meccanismo scattato nella testa di Chiara Ferragni che le ha fatto sembrare sensato scattare selfie con la bambina pallidissima sotto osservazione in ospedale e i video con la flebo. Capisco che mostrare la sua vita faccia parte del lavoro ma per me la salute della figlia non dovrebbe rientrare nelle cose lavorative, non in questo modo. E non voglio giudicarla come madre, non sono nessuno per farlo e non mi permetterei mai. Penso che anche abbiano il diritto di mostrare i figli, ma in quest’occasione mi sembra troppo. Onestamente mi sembra quasi vittima del suo mostrare tutto ormai, perché se mentre tua figlia sta male tu pensi (anche) a fare foto così poi puoi spiegare tutto ai follower qualcosa di sbagliato secondo me c’è. Avrebbe potuto mettere la stessa caption con una foto già a casa” ha pubblicato un utente sul social. A questo pensiero si sono accodate tantissime persone, voi cosa ne pensate? Chiara è davvero vittima del suo mostrare tutta la sua vita?