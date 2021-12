Chiara Ferragni, positiva al Covid insieme a Fedez: la domanda ai follower

Nelle ultime ore Chiara Ferragni e Fedez si sono aggiunti alla lista dei volti noti dei social risultati positivi al covid. Ad annunciarlo sono stati proprio i Ferragnez attraverso i loro account Instagram, rassicurando i fan riguardo le loro condizioni di salute. Chiara ha inoltre colto l’occasione per fare una domanda ai suoi follower.

POSITIVI AL COVID – Nella giornata di oggi, Fedez ha annunciato su Instagram di essere risultato positivo al Covid, come anche sua moglie: “Come potrete facilmente intuire, io e Chiara siamo positivi. Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto il molecolare di cui è arrivato oggi il risultato. I bambini, non si sa come, sono negativi”.

I due hanno comunque voluto rassicurare i loro tanti fan riguardo le condizioni dei loro due figli, Leone e Vittoria. I bambini sono fortunatamente negativi, proprio per questo Federico e Chiara dovranno indossare costantemente le mascherine:

“Dobbiamo indossare le mascherine tutto il giorno anche se non possiamo mantenere più di tanto la distanza perché dobbiamo accudirli. Siamo asintomatici e stiamo bene, la nostra priorità è che i bambini stiano bene. Speriamo continui così. Teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda”.

Dopo gli annunci, sono seguite le dirette Instagram e le IG Stories dell’imprenditrice digitale. Una domanda di Chiara Ferragni ha però fatto nascere qualche polemica, ossia: “Consigli su come gestire i bambini da positivi in casa?”.