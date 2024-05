Chiara Ferragni, pronta ad approdare al cinema? L’ultima indiscrezione

Dopo lo scandalo dovuto al Pandoro-gate, Chiara Ferragni sarebbe pronta a reinventarsi. Stando a quanto emerso in una recente indiscrezione, l’imprenditrice digitale sarebbe pronta ad approdare sul grande schermo come attrice.

PRONTA AD APPRODARE AL CINEMA? – Come appreso in questi ultimi mesi, la Ferragni continua a perdere consensi e sono diversi i brand che hanno deciso di smettere di collaborare con lei. Proprio per questo, quindi, la donna si starebbe guardando intorno e pensando di intraprendere nuove carriere.

Stando ad alcune voci ancora non confermate, l’influencer sarebbe stata addirittura già scritturata per un film. A lanciare lo scoop, dopo aver raccolto diverse voci di corridoio, è stata la pagina Instagram Veryinutilpeople. Nel dettaglio, la pellicola in questione parlerebbe della Maserati, la celebre casa automobilistica.

Il film si intitolerebbe Maserati: a racing life e ripercorrerebbe la storia dei fratelli Ettore ed Ernesto Maserati. La Ferragni in questa pellicola vestirebbe i panni della moglie di uno dei protagonisti, quindi un ruolo di spicco. Chiara ha già debuttato al cinema, precisamente nel 2013 con nel film Outing-Fidanzati per sbaglio. In quel caso, però, l’influencer ha fatto un piccolo cameo.

Come già ribadito, si tratta di semplici voci che non sono state ancora confermate. Molto probabilmente, però, Chiara Ferragni starà cercando un modo per reinventarsi e rilanciare la sua immagine. Dopo il caso Balocco, l’influencer è tornata a postare, ma con meno frequenza di prima e con meno contenuti.