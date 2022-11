Chiara Ferragni, pronta per conquistare anche il Natale: in arrivo il pandoro in collaborazione con Balocco

Chiara Ferragni è pronta a conquistare anche le feste natalizie: in arrivo il super pandoro in collaborazione con Balocco

Tutto tace sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, la quale attualmente è impegnata a mostrare i suoi outfit e quelli dei suoi amici e parenti per la festa di Halloween. Eppure su TikTok, un utente che si fa chiamare @giady ha lanciato una notizia non indifferente. Pare che la nota imprenditrice digitale stia per lanciare il suo pandoro natalizio in collaborazione con Balocco.

Un Natale più dolce con il pandoro firmato Chiara Ferragni

L’influencer e imprenditrice è protagonista di collaborazioni in tutto il mondo per i brand più famosi a livello internazionale. Sfilate di moda, eventi, canzoni, collaborazioni con Pigna, il suo uovo di Pasqua, insomma tutto ciò che tocca la Ferragni diventa oro. Il nuovo progetto dell’imprenditrice è quello di lanciare il suo pandoro personale, in collaborazione con Balocco.

Questa @giady ha pubblicato un video su TikTok in cui spiega di aver trovato presso un punto vendita Tigros il suo pandoro. Il prezzo si aggira attorno ai 9/10 euro e il ricavato andrà in beneficenza all’Ospedale Regina Margherita di Torino, per l’acquisto di un macchinario che dovrebbe aiutare i bambini che soffrono di Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing.

All’interno della scatola, oltre al pandoro, troviamo uno speciale zucchero a velo rosa e uno stencil per riprodurre sul dolce il suo marchio di fabbrica: il celebre occhio. Un bel tocco di stile che rende il prodotto sicuramente interessante.

Attualmente, però, la Ferragni non ha comunicato nulla sui suoi profili social, pertanto è probabile che stia aspettando l’ok dell’azienda. Balocco Pink Christmas è infatti la pagina dedicata a questo progetto ma per il momento il sito non funziona.