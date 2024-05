Chiara Ferragni, qualcosa è cambiato: il dettaglio notato dai fan

Dopo il burrascoso periodo che si è trovata ad affrontare, tra lo scandalo del pandoro-gate e la separazione con Fedez, Chiara Ferragni è tornata sui social. Qualcosa nell’imprenditrice digitale è cambiato, a farlo capire ai fan è stato un dettaglio in particolare.

QUALCOSA IN LEI È CAMBIATO – Dopo la lunga pausa presa in questi ultimi mesi, la Ferragni è tornata a condividere sui social la sua quotidianità. Negli ultimi giorni la donna si è concessa una vacanza con alcune sue amiche a Beverly Hills, Los Angeles.

Sebbene la Ferragni stia condividendo i suoi viaggi in America, i suoi momenti con i cari, qualcosa in lei sarebbe cambiato. Ai fan, infatti, non è sfuggito lo sguardo spento e triste dell’influencer. I fan, inoltre, hanno notato come Chiara non sia più solare e sorridente come un tempo.

Questo non è certo un periodo roseo per la donna, proprio per questo i suoi follower le stanno dimostrando il loro affetto e la loro vicinanza. Se da una parte sono presenti numerosi commenti di supporto per l’influencer, da parte non mancano le critiche.

Diversi utenti, infatti, non mancano di criticarla duramente per come sta gestendo questo momento. Alcuni, infatti, l’hanno accusata di voler fare a gara con Fedez, oramai suo ex marito, a chi si mostra più felice da single. C’è chi, inoltre, continua a criticarla, come in passato, di viaggiare troppo.