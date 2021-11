Chiara Ferragni, scivolone per l’influencer: pubblica una foto e poi la cancella

Chiara Ferragni, nota influencer e imprenditrice digitale, è sempre sotto l’occhio vigile dei suoi follower e degli haters. Avendo un enorme seguito, più di 25 milioni di seguaci, è molto semplice ricevere critiche. Vediamo cosa è successo in queste ultime ore.

Il lancio del disco di Fedez

Il marito e rapper Fedez ha finalmente lanciato il suo nuovo disco, Disumano. Nelle canzoni troviamo un po’ di tutto: ironia sui politici, dediche ai figli, amore per sua moglie e altre frasi motivazionali. In queste ore sta collezionando davvero tanti successi e Chiara per celebrarlo ha voluto condividere una strofa di una canzone.

Chiara Ferragni pubblica uno scatto ma poi lo elimina

L’imprenditrice digitale, da sempre impegnata nella lotta contro la violenza di genere soprattutto quella femminile, ha pubblicato uno scatto che però ha poi cancellato. Il motivo? La didascalia recitava le seguenti parole: “Meglio cagna viva che gatta morta come mantra della vita”. Non sappiamo a cosa volesse alludere, ma la reazione dei follower non è stata affatto positiva.

Chiariamoci, la frase proviene da una delle canzoni del nuovo album e probabilmente la Ferragni voleva mettere a tacere le malelingue su di lei. Sta di fatto però che per i suoi follower si è trattato di uno scivolone bello e buono. Come se non bastasse, l’influencer ha cancellato la foto rendendo il tutto ancora più bizzarro.

“Chiara Ferragni quella del f*ck al patriarcato quando le conviene, quella che parla ad @intimissimi di emancipazione e self-love e poi permette a suo marito Fedez di scrivere questa m*rda di strofa” tuona un utente su Twitter. Insomma, la mossa dell’influencer è stato un vero e proprio boomerang, tuttavia, al momento non ci sono dichiarazioni in merito.