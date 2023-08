Chiara Ferragni si è resa protagonista di uno sfogo molto duro sui social a seguito del rilascio del trailer della puntata speciale della serie The Ferragnez. L’imprenditrice ha spiegato che la puntata, che uscirà a settembre, parlerà di quanto accaduto durante la settimana di Sanremo e delle conseguenze.

Tutto studiato o no?

Ormai in molti sapranno che durante la settimana di Sanremo è successo il putiferio nella famiglia Ferragnez, dovuto principalmente ad alcuni comportamenti di Fedez. Questo ha indispettito l’imprenditrice, la quale sperava di essere la protagonista indiscussa almeno per pochi giorni e innescando una lunga crisi coniugale.

Ricorderete sicuramente la scomparsa di Fedez dai social per alcune settimane, le voci su un probabile divorzio, speculazioni su speculazioni. Tutto si è poi concluso con la spiegazione del diretto interessato, il quale aveva raccontato ai suoi follower di aver sofferto a causa di alcuni problemi mentali.

Il 28 agosto, la Ferragni ha diffuso il trailer della puntata speciale dedicata proprio a Sanremo e alle sue conseguenze e ha commentato così l’episodio: “Gli avevo chiesto di essere lì come spettatore per una volta e non come performer”. Tuttavia, l’influencer ha ricevuto parecchie critiche e accuse dagli utenti del web.

In tanti credono infatti che la coppia abbia studiato tutto a tavolino per acquisire ancora più visibilità e avere un ritorno economico. La Ferragni, però, questa volta ha deciso di alzare la testa e rispondere a tono all’ennesimo commento negativo: “Guardati l’episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate, grazie”.