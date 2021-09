Chiara Ferragni si è fatta male: ”Sono bloccata col collo”

C’è stato un breve incidente per Chiara Ferragni, la quale ha raccontato tutto prontamente ai suoi seguaci. La ragazza ha spiegato che si trovava al parco con i figli Leone e Vittoria, quando ha preso letteralmente una pallonata in faccia.

LE PAROLE DI CHIARA FERRAGNI – “Sembrava Holly e Benji! Mi fa malissimo il collo, sono bloccata”, ha spiegato Chiara Ferragni sui social. La web influencer ha confidato l’accaduto ai follower con la complicità del marito Fedez, il quale ha riso molto per quello che è accaduto. Per fortuna non si è trattatto di nulla di grave ma per la Ferragni si è trattato di un rientro dalle vacanze piuttosto particolare e movimentato.

Da qualche giorno, infatti, Chiara Ferragni e Fedez sono rientrati a Milano. Qui il piccolo primogenito Leone ha iniziato a frequentare la scuola materna. Non una scuola qualsiasi, ma il prestigioso istituto privato Saint Louis School di Milano. Un’eccellenza europea per la formazione di bambini e ragazzi.

QUANTO COSTA LA RETTA? – L’iscrizione per il primo anno arriva circa a 2.800 euro. Per la scuola d’infanzia i costi annuali sono di 11.370 euro e si possono pagare anche in due rate. Il prezzo aumenta con il passare degli anni, arrivando fino a 18.170 euro per la scuola secondaria. La mensa si paga a parte e il costo ammonta a più di 1.300 euro.

NESSUNA CRISI PER I FERRAGNEZ – Qualche giorno avevamo visto i Ferragnez litigare a bordo di una yacht. Molti avevano pensato ci potesse essere una crisi tra di loro, ma in realtà non è così, in quanto dopo qualche giorno Fedez ha fatto una dedica alla moglie per il loro anniversario cantandole una canzone, dunque nessuna crisi.