Chiara Ferragni, si mostra dopo un mese dal parto: scatta la polemica

Dopo la sorella Valentina Ferragni, anche Chiara Ferragni ha voluto lanciare un messaggio di body positive. Nonostante le buone intenzioni, le parole dell’influencer hanno scatenato la polemica.

IL MESSAGGIO CHE DIVISE – Recentemente Chiara ha deciso di mostrare in un Reels il suo corpo ad un mese dal parto. A questi scatti, la donna ha voluto accompagnare delle parole:

“I nostri corpi sono perfetti in qualunque modo appaiono. Ricorda che una posa diversa, una luce diversa e, in questo caso, leggings a vita alta fanno sembrare il tuo corpo così diverso e anche questo va bene. Siamo sempre gentili con i nostri corpi, parliamone bene e ringraziamoli perché ci fanno vivere ogni giorno“.

Nonostante il messaggio che invita le persone ad accettarsi per come sono, con i loro difetti e i loro pregi, le critiche non sono mancate. Molte utenti di Instagram hanno fatto notare come la pancia della Ferragni sia quasi piatta, nulla a che vedere con i fisici di molte donne dopo un mese dal parto.

La polemica, però, si è protratta anche su Twitter. Un’utente, infatti, ha postato le foto di entrambe le sorelle, dichiarando: “Qualcuno per favore dica alle sorelle Ferragni che non c’è niente da normalizzare o da accettare e che questo protagonismo su un tema che non le può toccare è ridicolo e offensivo”.