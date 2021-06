Chiara Ferragni, sorpasso di Khaby Lame: ecco come sta reagendo l’influencer

In molti hanno notato la strategia messa in atto dall'influencer

In questi giorni, abbiamo assistito ad un evento più unico che raro su Instagram. Nello specifico, il tiktoker Khaby Lame ha superato in termini di follower l’influencer italiana più seguita, Chiara Ferragni. Come l’avrà presa lei?

KHABY LAME: UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ – Il ragazzo ha rilasciato alcune interviste ai giornali più noti d’Italia raccontando come sia arrivato al successo. Khaby, prima della pandemia, aveva un lavoro che poi ha perso, come tante altre persone durante l’anno. La noia e lo sconforto lo hanno portato su Tik Tok, dove ha deciso di pubblicare i primi video muti in cui sbeffeggia alcuni trend particolari.

Da lì, il ragazzo ha avuto un successo planetario ed è entrato nella top 3 delle persone più seguite al mondo. Inaspettatamente, Khaby ha superato anche Chiara Ferragni, nota influencer ed imprenditrice seguita in tutto il mondo. Come avrà reagito lei?

LA REAZIONE DI CHIARA – In realtà, Chiara non ha commentato il sorpasso ma sicuramente ne è a conoscenza grazie ai tantissimi articoli sull’argomento. Alcuni follower hanno notato, però, una sorta di strategia silenziosa. Vediamo di cosa si tratta.

La Ferragni sembrerebbe molto più attiva del solito, con la condivisione di contenuti di ogni tipo: figli, marito, viaggi e ovviamente sponsorizzazioni. Negli ultimi giorni, inoltre, pare abbia pubblicato una foto nuda in doccia con un emoji a forma di pesca per coprire il fondoschiena. Che l’influencer stia combattendo per tornare sul podio?