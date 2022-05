Chiara Ferragni, spiazza il look per il suo compleanno: non mancano i commenti

Nei giorni scorsi, precisamente il 6 maggio, Chiara Ferragni ha festeggiato il compleanno. In occasione di tale evento, la famiglia Ferragnez e i loro amici sono volati a Palermo per festeggiare tutti insieme. A suscitare lo stupore dei fan dell’imprenditrice digitale è stato il look che ha sfoggiato per la festa.

“Ma come fa…?” – Per i suoi 35 anni, Chiara ha deciso di festeggiare a Palermo, precisamente all’Hotel Villa Igeia. Sempre attiva sui social, l’influencer ha voluto condividere con i suoi follower ogni momento della festa. A stupire i fan è stato un dettaglio in particolare: outfit scelto per l’occasione.

Per l’evento la Ferragni ha deciso di indossare un completo firmato Ludovic de Saint Sernin, formato da un paio di pantaloni palazzo a vita alta in nero, un modello trasparente, e da un micro-top tempestato di cristalli silver. Un look sensuale e audace che non è di certo passato inosservato allo sguardo del popolo dei social.

Sotto allo scatto che Chiara ha condiviso su Instagram, c’è stato un boom di commenti. Non sono certamente mancati gli utenti che hanno criticato il look scelto, giudicandolo “inguardabile” e “ridicolo”. Ovviamente non sono nemmeno mancati i commenti di apprezzamento, sicuramente più di quelli negativi.

Non sono mancati nemmeno gli interventi dei palermitani, stupiti dal coraggio della Ferragni. Gli utenti, infatti, hanno consigliato Chiara Ferragni di coprirsi date le basse temperature di quella notte, sennò avrebbe corso il rischio di ammalarsi. Allo scoccare della mezzanotte, infatti, la donna è apparsa a fianco al marito Fedez con indosso un giacchetto di pelle.

Per vedere la foto di Chiara, clicca qui.