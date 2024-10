Chiara Ferragni, storia naufragata con Silvio Campara: le ultime indiscrezioni

Nelle ultime ore è iniziata a circolare una nuova indiscrezione sulla presunta nuova love-story di Chiara Ferragni. Stando a quanto scoperto da Gabriele Parpiglia, sarebbe già naufragata la storia tra l’imprenditrice digitale e Silvio Campara.

STORIA AL CAPOLINEA – Ci sono nuovi aggiornamenti sulla vita sentimentale della Ferragni, ma non sarebbero notizie affatto buone. Negli ultimi tempi si era vociferata di una presunta nuova frequentazione di Chiara con Silvio Campara, CEO di Golden Goose.

A rivelare che tra i due il flirt sarebbe già giunto al capolinea è stata l’ex firma di Chi, raccontando l’accaduto attraverso un post su Instagram. L’esperto di gossip ha così spiegato:

“Dopo mesi in cui c’è stato tanto rumore, ma forse, in realtà si trattava di un affetto sotto traccia senza mai alcuna prova alla mano (baci in pubblico eccetera), oggi possiamo confermare che l’incontro tra i due è giunto al capolinea”.



Inoltre, Parpiglia ha precisato che nonostante i due abbiano deciso di mettere un punto a questa presunta love-story, tra i due l’affetto e il rispetto sarebbe rimasto immutato:

“Due storie di vita e di amicizia fatte di rispetto reciproco, lontane da flash e copertine, che però non hanno trovato una linea retta. Me secondo le nostre fonti il rispetto tra i due è immutato. Reciproco. Silenzioso. Lontano anche da future chiacchiere”.

Non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo le cause che avrebbero portato Chiara Ferragni e Campara a prendere tale decisione. È giusto precisare, come fatto anche dall’esperto di gossip, che i due non si sono mai mostrati in pubblico, quindi non vi è certezza che tra i due ci sia stato effettivamente qualcosa.