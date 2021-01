Chiara Ferragni su Instagram: “Abbiamo scelto il nome della bambina”

Chiara Ferragni è una delle maggiori influencer e imprenditrici digitali d’Italia. Con i suoi 21 milioni di follower, la donna condivide ogni giorni momenti della sua quotidianità con il primogenito Leone e suo marito, il rapper Fedez. La famiglia Ferragnez è molto amata soprattutto per il loro impegno nella società. Qualche mese fa, l’influencer ha svelato di essere incinta di una bambina e, a quanto pare, la coppia ha scelto il nome.

CHIARA FERRAGNI SVELA ALCUNE NEWS SU INSTAGRAM – Nella giornata di ieri, Chiara Ferragni ha interagito un po’ con i follower rispondendo ad alcune domande con Vero o Falso. I fan si sono sbizzarriti con le proposte più strane, ma uno di questi ultimi ha toccato un argomento che interessa a tutti.

Un utente ha chiesto alla Ferragni se avesse scelto assieme a Fedez il nome della bimba in arrivo. Inaspettatamente l’influencer ha risposto: “Vero. Abbiamo scelto il nome della bambina mesi fa”. A quanto pare, quindi, Chiara Ferragni e Fedez hanno già scelto il nome della secondogenita, la quale dovrebbe nascere proprio a marzo.

Tuttavia, la donna non si è sbilanciata più di tanto poiché probabilmente scopriremo il nome dopo la nascita. I follower adesso sono molto curiosi di sapere come si chiamerà la sorellina di Leone e se avrà un nome particolare come lui; ma per ora ci tocca attendere.

GRAVIDANZA TRANQUILLA – Qualche tempo fa, l’influencer aveva svelato sui social di aver avuto almeno per ora una gravidanza tranquilla, seppur con un po’ di stanchezza. La prima, invece, l’ha costretta a riposare a causa di un problema alla placenta durante il settimo mese, fino al parto.