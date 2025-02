Chiara Ferragni, sul presunto flirt con Achille Lauro: l’indiscrezione di Dagospia

Non sembra esserci pace per Chiara Ferragni, la cui vita privata continua a essere messa sotto i riflettori. Dopo le scioccanti rivelazioni emerse tramite Falsissimo, il format condotto da Fabrizio Corona che ha sollevato dubbi sul matrimonio tra i Ferragnez, ora arriva una conferma indiretta anche da parte di Dagospia. Secondo quanto riportato dal portale, anche Chiara sarebbe stata coinvolta in una relazione extraconiugale, stavolta con il cantante Achille Lauro.

L’ERRORE CHE LI HA FATTI SCOPRIRE – Non è solo la situazione legale di Chiara, con il rinvio a giudizio per il caso del “pandoro gate”, a scuotere la sua vita, ma anche il gossip che riguarda la sua sfera privata. Mentre la vicenda legale continua a fare scalpore, ora emergono dettagli su un presunto tradimento che coinvolgerebbe l’influencer e Lauro.

Secondo Dagospia, l’incontro segreto tra i due sarebbe avvenuto anni fa sull’isola di Albarella, dove Chiara avrebbe cercato di passare inosservata. Tuttavia, un piccolo errore avrebbe svelato la sua vera intenzione. Come riportato dal portale:

“Qualche anno fa sull’isola è “capitata” Chiara Ferragni. Era in incognito e la ragione era semplice: era andata lì per incontrare Lauro. Non voleva essere riconosciuta e confidava che il suo arrivo sull’isola sarebbe passato inosservato. Ma ha commesso un singolo, semplice errore. Alla reception dell’isola, che è di proprietà privata, chiese di Villa Marcegaglia. Una richiesta che portò gli addetti alla reception a chiamare Emma Marcegaglia al posto di Achille Lauro. Un misunderstanding che scoperchierà la verità: Chiara Ferragni era sull’isola per andare nella villa del cantante”.

Secondo le fonti, questo sarebbe solo uno degli appuntamenti segreti tra i due, ma il racconto completo, sembra, sarà rivelato nel prossimo episodio di Falsissimo, quando Fabrizio Corona promette di raccontare tutto sulla presunta relazione di Chiara Ferragni con Achille Lauro.