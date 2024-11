Chiara Ferragni, svela ad Halloween il suo segreto

La notte di Halloween ha regalato a Milano e all’intera Italia un grande scoop. Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, ha deciso di mostrarsi apertamente con il suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera.

I due, travestiti come la ricorrenza richiede, sono stati fotografati in un locale milanese, Maka Loft. A pubblicare le immagini e a spargere la voce è stato Gabriele Parpiglia. Il giornalista non si è limitato a mostrare le foto, in cui i due sono in atteggiamenti molto intimi; ma ha fornito dettagli ben precisi.

Tra l’influencer e Giovanni non ci sarebbe una semplice frequentazione destinata a terminare di qui a poco, ma tra i due l’amore sembrerebbe essere scoppiato già da tempo. I due, infatti, sarebbero una coppia ufficiale. Come prova di ciò, il manager della Pirelli avrebbe partecipato al compleanno della madre dell’influencer, Marina Di Guardo. La festa fatta dalla scrittrice è stata un piccolo ritrovo per pochi intimi. C’erano, infatti, solo le figlie con i compagni e i nipotini. La presenza di Provera può significare solo una cosa.

Non è certamente un semplice flirt; come quello con Silvio Campara. Per diverso tempo tra le vie milanesi girava voce di una presunta frequentazione tra il Ceo di Golden Goose e la nota influencer. Lui avrebbe perso la testa per Chiara, a tal punto da pensare di lasciare la moglie, Giulia Luchi. Alla fine, però, avrebbe scelto la famiglia e la madre dei suoi figli.

Molto si è detto su questo presunto rapporto, la cui natura non è chiara. Ciò che è certo è che Chiara si è lasciata alle spalle il matrimonio con Fedez. Provera è l’uomo giusto per lei? A rivelarlo sarà il tempo.