Chiara Ferragni svela la sua più grande insicurezza su Instagram: “Ero ossessionata”

Chiara Ferragni in questo momento si trova in vacanza in Italia assieme alla sua famiglia e non perde mai occasione di mostrare ai suoi follower i posti meravigliosi che sta visitando. L’imprenditrice ha un forte impatto sui social network, ed è per questo motivo che il direttore degli Uffizi a Firenze ha deciso di invitarla per promuovere la cultura e incrementare le visite.

Siamo abituati a vedere la Ferragni sempre impeccabile e perfetta in ogni suo post. Nonostante condivida momenti di vita quotidiana, l’imprenditrice e influencer appare sempre senza difetti e sicura di sé. Ma sarà davvero tutto oro quello che luccica? Arriva la risposta proprio dalla Ferragni in persona.

CHIARA FERRAGNI E LE SUE INSICUREZZE – Anche una persona nota come Chiara Ferragni ha le proprie insicurezze e paure, anzi, forse proprio per la fama avuta, queste insicurezze sono più forti rispetto ad altri. L’influencer, nelle ultime ore, ha risposto ad alcune domande sul suo profilo Instagram e ha parlato della sua insicurezza più grande. Scopriamo insieme cosa terrorizza Chiara Ferragni.

“Fino a qualche anno fa, ero molto insicura riguardo la mia pelle, perché non era perfetta ed ero ossessionata da questo” ha esordito la mamma del piccolo Leone e moglie di Fedez. “Quando ho iniziato a essere più sana e meno ossessionata, anche la mia pelle è iniziata a cambiare. Non è mai completamente perfetta, ma mi piace e l’accetto in questo modo” ha continuato la Ferragni.

Le parole dell’imprenditrice sono piaciute moltissimo ai suoi follower, i quali le hanno fatto tanti complimenti per aver affrontato l’argomento in modo serio e maturo, senza paura.