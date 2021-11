Chiara Ferragni, Tata Rosalba: a quanto si aggira il suo stipendio?

A breve su Amazon Prime sarà possibile vedere The Ferragnez, la serietv che ha come protagonisti Chiara Ferragni e Fedez, all’anagrafe Federico Lucia. I tanti fan della coppia avranno così modo di immergersi ancora di più nella vita dei Ferragnez.

Sotto i riflettori non ci saranno solo i due coniugi ed i figli, Leone e Vittoria, ma anche Tata Rosalba. Si tratta di una puericultrice, una figura che sostiene le mamme in vari modi. In molti, però, si chiedono a quanto ammonti lo stipendio della donna.

QUANTO GUADAGNA LA TATA? – Recentemente la Ferragni ha lanciato la sua prima linea di trucchi, mentre Fedez ha fatto uscire il suo nuovo disco Disumano. In un periodo costellato di successi, ad aiutare la coppia con la gestione dei figli è la loro tata, Rosalba.

La puericultrice è una figura abbastanza ricercata e retribuita. Per farsi un’idea sui costi, basta prendere ad esempio uno dei tanti siti dedicati alle ricerche di puericultrici a domicilio. Sul portale web “Nanny&Butler” le cifre si aggirano sopra i 1000 euro a settimana, più vitto e alloggio. Per un full-time, invece, la cifra si aggira attorno ai 1.600 euro.

Tenendo quindi conto di questi esempi, lo stipendio di Tata Rosalba dovrebbe aggirarsi attorno ai 4 mila euro al mese. Una somma proibitiva per molti, ma non di sicuro per Chiara Ferragni.