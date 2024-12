Chiara Ferragni: tolto il segui su Instagram a un ex concorrente de La Talpa

A finire nuovamente al centro dell’attenzione è stata l’ultimo gesto social fatto da Chiara Ferragni. Stando a quanto emerso dall’ultima puntata di Pomeriggio 5, l’imprenditrice digitale ha smesso di seguire un ex protagonista de La Talpa.

IL DEFOLLOW DELL’INFLUENCER – Oramai ospite fissa del programma pomeridiano di Mediaset, Ludovica Frasca ha rivelato di non seguire più la Ferragni su Instagram. L’ex velina ha rivelato di aver defollowato l’influencer dopo quest’ultima ha smesso di seguirla:

“Come mai seguo la sorella Valentine e non seguo Chiara? Devo dire una cosa, io e lei ci eravamo incontrate ad un suo compleanno un po’ di tempo fa e lei aveva iniziato a seguirmi e poi mi ha defollowato e così ho deciso di defollowarla anche io. E invece ho continuato a seguire sua sorella”.

Ma come mai questo improvviso gesto dell’ex moglie di Fedez? Ad avanzare qualche possibile ipotesi è stato Biccy, ripescando delle dichiarazioni che qualche mese fa la Frasca ha rilasciato su Chiara. Sempre a Pomeriggio 5, infatti, Ludovica aveva così commentato lo scandalo Balocco:

“Io al posto suo avrei evitato di fare qualsiasi video perché sono situazioni così delicate che è meglio fare un no comment fino a quando poi non si chiarisce un po’ la situazione. Per quanto riguarda quel video effettivamente ci sono degli indizi: come la tuta grigia che è andata sold out, senza trucco e senza gioielli, capelli tirati indietro, addirittura l’ha fatto dal pavimento che è altro indice di apology starter pack, si chiamava. Non mi convince fino in fondo, ma al di là che mi convinca o no, io in una situazione del genere avrei fatto un no comment e avrei evitato, perché ora si è messa in una situazione ancora peggiore“.