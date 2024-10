Chiara Ferragni, un altro “errore di comunicazione”: cosa è successo?

Ancora una volta a finire nel mirino del popolo del web è stata Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale è tornata a fare sponsorizzazioni, ma l’occhio attento degli utenti dei social non è sfuggito un clamoroso errore di comunicazione.

ENNESIMO “ERRORE DI COMUNICAZIONE” – Dopo lo scandalo scoppiato con il Pandoro-gate, la Ferragni è tornata sui social e ha tentato di lasciarsi alle spalle il caos in cui è finita nei mesi scorsi. L’influencer, infatti, ha ripreso a prendere parte ad eventi importanti come la Milano Fashion Week.

Nonostante i tentativi di rilanciare la sua carriera di imprenditrice digitale, Chiara sarebbe caduta in un altro “errore di comunicazione”. Il tutto è avvenuto in alcune IG Stories e in un post su Instagram condivisi dall’ex moglie di Fedez, considerati poco trasparenti.

Chiara Ferragni è tornata a fare le sponsorizzazioni e in questo caso ha deciso di presentare ai suoi fan i nuovi prodotti legati al suo brand di di make-up. In queste IG Stories e nel post, però, gli utenti hanno notato la mancanza di diciture come #adv o #advertising, previste in caso di sponsorizzazione.

Ovviamente sono accorsi i primi utenti che hanno fatto notare l’errore commesso dall’imprenditrice digitale, sottolineando la sua poca trasparenza. Davanti ai primi commenti negativi da parte del popolo del web, sia il post che le IG Stories incriminate sono state eliminate.