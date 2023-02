Chiara Ferragni, un look la fa finire al centro delle critiche: “Inguardabile”

Ancora una volta Chiara Ferragni è finita al centro delle critiche, questa volta per un outfit che l’imprenditrice digitale ha deciso di esibire sui social. I commenti negativi, però, non provengono dai suoi haters, ma da diversi follower.

“Inguardabile” – Come dimostrato anche durante la sua avventura al Festival di Sanremo, Chiara ha dimostrato di essere una vera e propria maestra di stile. Proprio per questo è voluta da famosissimi brand durante la Fashion Week di Milano, come visto anche dai suoi tanti post su Instagram.

Non sempre, però, gli oufit dell’influencer vengono apprezzati dai suoi tantissimi fan. A dimostrarlo sono stati commenti negati che la donna ha recentemente ricevuto sotto ad un’immagine condivisa sul suo account Instagram.

La foto in questione è stata scattata in ascensore, dove l’imprenditrice digitale si mostra con indosso un look casual. Il look in questione comprende anche un paio di calzini bianchi indossati con un paio di mocassini, uno dei dettagli maggiormente criticate da parte dei suoi fan.

“Il calzino corto bianco orrore! Con il mocassino e senza gonna (praticamente solo un paio di mutande della nonna)!”, ha così commentato un utente sotto lo scatto. Un altro ha così scritto: “Uscire in mutande e calziniper la notte, nuova moda. Inguardabile”. Da parte di Chiara Ferragni non c’è stata alcuna risposta, quest’ultima ha infatti continuato ad esibire i suoi look.