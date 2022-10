Chiara Ferragni, un video (poi rimosso) su TikTok scatena il dubbio dei fan della coppia Ferragnez

Ci risiamo, ormai a cadenza regolare spuntano come funghi i complotti attorno alla coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. I due sono sposati da alcuni anni, hanno due bellissimi figli, un patrimonio ricchissimo, insomma rappresentano la coppia perfetta per tanti motivi. Tuttavia, nonostante i migliaia di contenuti pubblicati in rete sulla loro quotidianità, spesso in tanti credono che abbiano una relazione fake e che in realtà siano in crisi già da diverso tempo. Vediamo cosa questa volta ha fatto preoccupare i fan.

Chiara pubblica un TikTok e lo rimuove subito

L’imprenditrice digitale sta trovando sempre più la sua dimensione su TikTok, pubblicando molto spesso dei contenuti divertenti ma che in qualche modo facciano riflettere i suoi seguaci. L’ultimo video pubblicato, però, ha scosso i suoi follower e la cosa che li ha lasciati senza parole è che da subito il contenuto è sparito dal suo profilo.

Il video in questione riprendeva Vittoria e Leone, fratello e sorella, molto diversi caratterialmente. Nella ripresa, Vittoria cercava di dare un bacio a suo fratello maggiore, un gesto molto carino da parte della piccola che ha suscitato la creatività di Chiara. Infatti, in corrispondenza di Vittoria, l’imprenditrice ha aggiunto la scritta “Io”, mentre in quella di Leone “Tutte le persone anaffettive che mi scelgo nella vita”.

Raccontata così, la storia non è così interessante ma in tanti hanno notato una velata frecciatina a suo marito Fedez, il quale sappiamo essere un po’ diverso da lei caratterialmente.

Il fatto, però, di aver cancellato il video quasi subito è come se in un certo senso andasse a confermare quei timori che girano da tempo sui social. I due, dunque, sono in crisi? Al momento non ci è dato saperlo, chissà.