Chiara Ferragni, una foto scatena le critiche: “Sono basita”

Ancora una volta Chiara Ferragni è finita al centro dell’attenzione. Questa volta l’imprenditrice digitale ha scatenato gli utenti su Twitter, finendo nel mirino delle critiche.

“Sono basita” – La Ferragni e Fedez, il marito, hanno deciso di concedersi una breve vacanza. Insieme ad alcuni amici, la rinomata coppia dei social hanno deciso di volare in Puglia. Tutto normale, se non fosse che per giungere nella meta scelta hanno deciso di utilizzare un jet privato. Lo scatto della Ferragni sul jet, ha scatenato la furia di molti utenti di Twitter.

“Nel 2021 non è più accettabile prendere un jet privato per andare in Puglia. In Puglia! Ma vi rendete conto dell’impatto climatico di una scelta del genere? Sono basita”, ha così commentato un utente la foto dell’influencer.

Finito in tendenza, il tweet ha ricevuto un gran numero di commenti. La dichiarazione dell’utente ha infatti diviso gli altri, tra chi ha difeso i Ferragnez e chi, invece, ha concordato con l’accusa.

In tutto questo, però, Chiara Ferragni non ha ancora replicato la critica. L’influencer italiana rispondere alle accuse mosse su Twitter oppure preferirà godersi la vacanza, ignorando quanto sta accadendo sul web.