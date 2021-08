Chiara Ferragni, villa da sogno a Porto Cervo: polemiche per i costi

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente una delle coppie più amate e seguite in Italia. In due toccano vette di circa 37 milioni di follower, aggiornano costantemente i fan sulla loro vita quotidiana e guadagnano più di qualsiasi altro influencer (non contando la carriera professionale del rapper). Tuttavia, i due hanno ricevuto degli insulti in queste ultime ore.

VILLA DA SOGNO A PORTO CERVO – Come ogni estate, la famiglia Ferragnez si concede qualche settimana di vacanza in alcune località lussuose. Spesso la coppia è volata all’estero ma a causa del Coronavirus hanno tentato di far ripartire l’economia incentivando il turismo in Italia. In questi giorni, la famiglia è in vacanza a Porto Cervo in una villa da capogiro.

Un giornale locale ha rivelato i particolari che hanno fatto storcere il naso ai più polemici. Gallura Oggi, il giornale in questione, scrive sull’abitazione: “La villa è lussuosissima. Solo la zona abitabile è di ben 650 metri quadri su un lotto di circa 4000. Ovviamente con piscina e tutti i comfort, tanto che nel cortile c’è anche un campo da basket. L’interno della residenza è incredibile, dentro c’è anche un teatro, una sala fitness e sette camere da letto (tre per gli ospiti)”.

Il quotidiano, inoltre, ha spifferato i costi per soggiornare nella villa, i prezzi sono da capogiro: 3.500 euro a notte. Insomma, non alla portata di tutti. Questo trafiletto di giornale ha aizzato i fan più polemici della coppia e sicuramente qualche hater che non si è lasciato scappare l’occasione di criticarli.

“È immorale” scrivono su Instagram ma altri utenti si sono lasciati andare a commenti più pesanti. Chissà se i due decideranno di rispondere, intanto la famiglia composta da Ferragni, Fedez, Leone e Vittoria si godono qualche settimana di relax prima di tornare a Milano.