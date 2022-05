Chiara Nasti, al centro delle critiche: la replica al coro contro Mattia Zaccagni

In questi ultimi mesi, nonostante sia in dolce attesa, Chiara Nasti sta finendo spesso al centro della polemica. Dopo le critiche ricevute per il baby shower allo Stadio Olimpico, l’influencer è stata nuovamente al centro della bufera per la sua replica al coro contro Mattia Zaccagni.

LA REPLICA DELLA NASTI – Come già noto per i fan del gossip, Chiara in passato ha avuto una breve storia d’amore con Nicolò Zaniolo. Riguardo i motivi dietro a tale decisione, essi non sono mai stati resi noti. I due, infatti, hanno sempre chiesto che i fan rispettassero la loro privacy su questo argomento.

Una volta terminata questa storia, la Nasti ha ritrovato l’amore al fianco di Mattia Zaccagni, da cui aspetta il suo primo figlio. Nonostante adesso Chiara sia felicemente impegnata, c’è chi ha riportato a galla la sua vecchia relazione. Si tratta di alcuni tifosi giallorossi che, in occasione della vittoria della Roma in Conference League, hanno intonato un coro.

In un video, divenuto virale, si sentono alcuni romanisti che intonano: “il figlio di Zaccagni è di Zaniolo” e Nicolò che balla. Davanti a tale filmato, c’è chi ha subito scritto alla Nasti per sapere cosa ne pensasse.

A chi le ha chiesto di dire la sua riguardo al coro, Chiara Nasti ha lanciato una frecciatina al suo ex: “Con quel gamberetto non si sa come già ne abbia avuto uno e che siete tutti sfigati e fate anche schifo”. A questa risposta, la ragazza è presto finita al centro della polemica con l’accusa di bodyshaming nei confronti dell’ex fidanzato.