Chiara Nasti, aria di crisi tra lei e Mattia Zaccagni?

Chiara Nasti, sempre molto attiva sui social tra scatti sensuali e lussi ostentati, negli ultimi giorni è apparsa meno presente e, secondo alcuni, visibilmente provata. Si vocifera di una crisi con il marito Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio, sposato nel 2023. Tuttavia, dietro il suo momento di difficoltà potrebbe esserci qualcosa di più personale.

ARIA DI CRISI? – I suoi follower più attenti non hanno potuto fare a meno di notare il cambio di atteggiamento. Meno contenuti, espressioni cupe e una story su Instagram che ha fatto discutere, poi rimossa. Il messaggio, scritto da un amico, la esortava a non lasciarsi sopraffare dalla rabbia: “Non ti aiuterà. Se vuoi stare davvero bene fallo nel modo giusto, senza portarti dentro stress e nervosismo. Ci sono cose che non puoi controllare, ma puoi sempre scegliere come reagire”. Un pensiero che Chiara ha voluto condividere, sottolineando proprio l’ultima frase, senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Quasi in contemporanea, lei e Zaccagni hanno smesso di seguirsi su Instagram, salvo poi tornare sui propri passi poco dopo. Un gesto che ha alimentato le speculazioni: crisi coniugale o semplice momento di tensione?

A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica, noto come Investigatore Social, che ha chiarito: “Anche i vip e i ricchi hanno problemi personali e momenti no. Non sono macchine. Siamo tutti uguali”. Dello stesso parere Deianira Marzano, che ha voluto ribadire come non ci sia nulla di grave: “Noi donne abbiamo una sensibilità e un mondo introspettivo che non tutti riescono a leggere. Chiara è una ragazza sensibile, una mamma con tante responsabilità, nonostante la giovane età. Questa mi sembra una richiesta di attenzioni più che lecita”.

Negli ultimi due anni, Chiara è diventata madre due volte, accogliendo Thiago e Dea. Un cambiamento che può aver inciso profondamente sul suo equilibrio emotivo. Più che una crisi di coppia, quindi, potrebbe trattarsi di un periodo di fragilità personale, un momento di riflessione e crescita. Il tempo, e magari qualche nuovo post sui social, chiarirà la situazione.