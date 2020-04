Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti: sarà scontro sui social?

Chiara Nasti è finita negli ultimi giorni nel mirino delle critiche. La causa è stata stavolta una foto pubblicata dall’influencer sul suo profilo Instagram. Ad intervenire è stata anche Aurora Ramazzotti, ma il commento della ragazza non è piaciuta alla Nasti che l’ha prontamente attaccata.

CHIARA NASTI HA RICEVUTO MOLTE CRITICHE A CAUSA DI UNA FOTO – Chiara Nasti, come vi abbiamo precedentemente accennato ha pubblicato in questi giorni una foto di qualche tempo nella quale si trova alla guida di un’auto. Ciò che ha fatto scalpore, però, è stata la didascalia, dove, tra le tante cose, ha denominato il padre ‘asino’ poiché le pagherebbe tutto ciò che vuole. Naturalmente molti si sono indignati e hanno anche tolto il ‘segui’ all’influencer.

CHIARA NASTI RISPONDE AI FOLLOWERS CON UNA FOTO SU INSTAGRAM – Chiara Nasti ha prima pubblicato un video sul suo suo profilo nel quale rispondeva alle critiche. Poi ha pubblicato una foto nella quale si vede esclusivamente la sua ombra. La didascalia è ancora una volta una risposta a chi l’ha criticata dichiarando: ”la cattiveria e la malvagità delle persone se non ti uccidono ti fanno diventare più forte e st***za quanto basta”.

CHIARA NASTI E IL GESTO ESTREMO FATTO OGGI SUI SOCIAL – Non si è fermata nemmeno oggi Chiara Nasti nel rispondere alle critiche. Ha infatti pubblicato nelle Instagram Stories un rotolo di carta igienica sul quale ha scritto le critiche ricevute in questi giorni. In questo voleva far intendere che non gliene importa più di tanto delle critiche.

DOPO IL GESTO DI CHIARA NASTI LE CRITICHE NON SI FERMANO – Dopo il gesto di Chiara Nasti sui social le critiche non si sono fermate, anzi sono state ancora di più alimentate. L’hanno, dunque, attaccata dicendole che il gesto della carte igienica è ‘esagerato’ e ‘plateale’.

IL COMMENTO DI AURORA RAMAZZOTTI E LA RISPOSTA DELLA NASTI – A commentare l’accaduto è stata anche Aurora Ramazzotti che su una pagina di gossip ha lasciato una faccina che non è per niente piaciuta alla Nasti. Quest’ultima ha infatti prontamente risposto: ” di cosa ti sconvolgi, ti ricordavo un tantino diversa tra alcool e non mi dilungo”. A cosa si sarà riferita Chiara Nasti? Per ora ancora nessuna risposto da parte di Aurora Ramazzotti. Sarà uno scontro sui social? Non ci resta che attendere. Per vedere il commento della Nasti clicca qui.