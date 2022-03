Chiara Nasti, bebè in arrivo? Lei risponde infuriata sui social

In questi mesi si è parlato spesso delle gravidanze dei vip e delle influencer. L’ultima ad aver annunciato il lieto evento è stata Nicole Mazzocato, ma sui social le voci circa presunte gravidanze non si fermano di certo a lei. Chiara Nasti ultimamente ha ricevuto parecchi commenti e domande circa il suo stato di salute ma a differenza di altre, la 24enne non l’ha presa benissimo.

Chiara incinta di Zaccagni? La teoria sul web

Sui social, come al solito, girano diverse teorie che vedrebbero la giovane influencer incinta del calciatore della Lazio. I più attenti hanno notato nelle foto dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi delle forme più morbide e rotonde che hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. Come se non bastasse, la giovane ha annunciato diverse novità in ambito personale e lavorativo.

A questo punto le voci si sono fatte decisamente più insistenti, supportate anche dal fatto che la storia con Mattia Zaccagni procede a gonfie vele. Ma sarà davvero così? Questi rumors non sono affatto piaciuti a Chiara, la quale ha deciso di mettere un punto e sfogarsi sulla situazione.

L’influencer sbotta su Instagram: “Che pa**e!”

La Nasti non ha assolutamente apprezzato questi commenti fatti sul suo corpo, comprese le insinuazioni sulla presunta gravidanza. Infatti, ha girato un paio di Instagram stories per dire la sua e mettere a tacere le malelingue: “Che pa**e! Certa gente non si scoccia a farti notare sei ingrassata o sei dimagrita? Ma che p***e, basta! Uno non può mangiare un po’ di più… Non mi toccate proprio, non mi frega un ca***, posso mettere anche dieci chili a me non frega niente”. Insomma, da queste dichiarazioni si evince che la giovane stia semplicemente mangiando e che non sia affatto incinta.

La storia con Zaccagni

La sua storia d’amore con Mattia Zaccagni è iniziata lo scorso giugno totalmente in sordina. La giovane influencer proveniva da un periodo assai complicato, dovuto anche alla relazione passata con Nicolò Zaniolo che l’ha fatta parecchio soffrire. Per un periodo di tempo l’influencer si era anche allontanata dai social per staccare la spina. Ad oggi, la storia con Zaccagni procede a gonfie vele e la 24enne si divide tra Napoli e Roma.