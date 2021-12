Chiara Nasti, confermata la love story con Mattia Zaccagni: Zaniolo ormai è solo un ricordo

Ormai è ufficiale, Chiara Nasti ha definitivamente dimenticato il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo. L’influencer, infatti, in queste ore è uscita allo scoperto con il nuovo fidanzato, Mattia Zaccagni, giocatore della Lazio. Vediamo quindi gli ultimi sviluppi sulla coppia.

Storia fugace con Zaniolo

Mesi fa la giovane influencer intraprese una frequentazione con il centrocampista offensivo della Roma e con lui ebbe una sorta di colpo di fulmine. La Nasti, infatti, nonostante la breve conoscenza, fece addirittura con lui un piccolo tatuaggio. Insomma, le cose sembravano andare davvero bene fino a quando proprio Chiara spiegò ai follower di aver chiuso con lui.

Nuovo amore con Zaccagni

La storia con Mattia Zaccagni è iniziata già da qualche mese, probabilmente fine estate. I due, infatti, sono stati spesso beccati insieme ma sui social tutto taceva. Evidentemente questa volta Chiara si è voluta prendere del tempo per evitare le stesse vicissitudini subite con Zaniolo. Tuttavia, ad oggi le cose sembrerebbero andare nel verso giusto, così i due sono usciti allo scoperto anche sui social.

In queste ore, infatti, l’influencer ha condiviso un dolce scatto con il giocatore della Lazio, il quale ha poi condiviso a sua volta una foto sul suo profilo Instagram. Tanti i commenti di chi già sapeva ma aspettava solo il momento giusto. Parole positive per Chiara Nasti, la quale adesso sembrerebbe aver ritrovato la serenità.

La reazione della sorella Angela

Angela Nasti, sorella minore di Chiara, ha commentato lo scatto come solo una persona di famiglia può fare. La giovane influencer, infatti, è felice per la coppia e ha scritto: “Eppure non ci avrei scommesso tanto in questa storia, ma siete veramente la coppia più bella è più vera. Ciao cuccioli bellissimi”.