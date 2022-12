Chiara Nasti, convolerà a nozze con Mattia Zaccagni: i primi dettagli del matrimonio

A finire nuovamente nel mirino della cronaca rosa sono stati Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Dopo essere diventati genitori per la prima volta, Chiara e Mattia sono pronti a compiere un altro grande passo: convolare a nozze.

FIORI D’ARANCIO PER CHIARA E MATTIA – Dopo 3 mesi dalla nascita di Thiago, il loro primogenito, Chiara e Mattia hanno deciso di compiere un altro passo in più. Ad agosto è infatti giunta la fatidica proposta di matrimonio, dando così il via alle prime indiscrezioni. A parlare dell’atteso evento è stato il settimanale Chi nel suo ultimo numero.

Stando a quanto rivelato dal magazine di Alfonso Signorini, la coppia ha deciso di festeggiare l’evento a Villa Miani, una lussuosa dimora con una meravigliosa vista panoramica sulla Capitale. Oltre alla location, la coppia ha deciso di invitare circa 200 persone.

Dopo il chiacchieratissimo gender reveal, avvenuto all’Olimpico, e la proposta di matrimonio, resa nota sui social attraverso un video, è certo che la coppia non lascerà nulla al caso. L’evento, infatti, molto probabilmente verrà curato ogni minimo dettaglio per una festa faraonica.

Impegnata nei preparativi delle nozze, Chiara Nasti non è riuscita a stare lontana dalle polemiche. Ad indignare i social, questa volta, è stato lo sfogo dell’influencer riguardo la sua nuova vita da mamma. La ragazza, infatti, attraverso le sue IG Stories ha raccontato ai follower la sua routine:

“Pensavo fosse più semplice avere un figlio. Non faccio nulla in questo momento, mi occupo di lui al 100% poi l’allattamento mi stanca tantissimo. Quando sono sola con un bimbo così piccolo non si può davvero fare nulla, devi solo occuparti di lui.”