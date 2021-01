Chiara Nasti, critiche al nuovo tatuaggio: la risposta dell’influencer

Chiara Nasti, famosa influencer ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi, in questi giorni è finita al centro del gossip a seguito di un tatuaggio particolare. In realtà, non è affatto la prima volta che la ragazza viene sommersa da critiche per un tattoo, ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

IL NUOVO TATUAGGIO DI CHIARA NASTI – L’influencer ha mostrato ai suoi follower il nuovissimo tatuaggio sul fondoschiena. Non è un disegno, ma una scritta abbastanza grande a caratteri Gotic che ricorda il suo nome utente su Instagram: “Nastilove”. Chiara Nasti ha mostrato fiera il suo nuovo progetto ma non è piaciuto proprio a tutti.

LA REAZIONE DEGLI UTENTI – I follower di Chiara Nasti non hanno apprezzato questo nuovo tatuaggio e l’hanno sommersa di pesanti critiche. Alcuni lo hanno etichettato come “trash”, altri come “volgare” e molti altri ancora come “pacchiano”. Pochissime persone hanno apprezzato questo tatuaggio, che sicuramente non passa inosservato. Tuttavia, qualcuno ha esagerato con le critiche, così la Nasti ha deciso di rispondere a tona.

LE DICHIARAZIONI DI CHIARA NASTI A SEGUITO DELLE POLEMICHE – “Leggo cose assurde e dovete finirla di entrare nella vita altrui, perché voi non siete un caz*o di nessuno e se io domani decidessi di tatuarmi un pezzo di merda, state sicuri che lo faccio, strafottendomene! E questo per dirvi che c’è gente molto più debole e dovete finirla di cagarmi il caz*o. Scusate i termini. Ma dopo tutto quello che mi scrivono credo che siamo arrivati ai limiti dell’assurdo. Quindi good life e buon tutto, io vi auguro comunque il meglio, tanto chi colpisce a me alla fine gli torna sempre indietro e vi giuro ho le prove, devo portarvi i testimoni. Comunque ora vado a studiare” ha tuonato Chiara Nasti.

Certo è che pare un po’ contraddittorio chiedere ai follower di non entrare nella vita altrui ma fare, per l’appunto, l’influencer, che di per sé è un lavoro sui social con lo scopo di “influenzare” i follower. Tuttavia, alcuni commenti hanno decisamente superato il limite e la ragazza ne ha approfittato per spiegare il suo punto di vista. “Poveri, non sanno quello che fanno. Io comunque vi ho avvisati” ha continuato nelle stories. Per vedere la foto del tatuaggio, cliccate qui.