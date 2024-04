Chiara Nasti, critiche per il nuovo taglio del figlio: la replica dell’influencer

Nel corso della sua carriera sui social, Chiara Nasti ha dimostrato di non tirarsi indietro davanti alle critiche da parte degli utenti. A confermarlo anche una volta è stata la risposta che l’influencer ha dato a chi ha commentato negativamente il nuovo look del figlio Thiago.

LA REPLICA – Nel corso della giornata di Pasqua, Chiara ha condiviso su Instagram alcuni scatti insieme alla sua famiglia. Tra le diverse foto, c’è una che ritrae l’influencer insieme al marito e al loro figlioletto che ha suscitato diverse critiche. A saltare all’occhio è stato un dettaglio in particolare: il nuovo taglio del bambino.

Come mostrato dalle immagini, Thiago sfoggia un nuovo taglio che si ispira molto a quello di papà Zaccagni. Questo nuovo look, però, non è piaciuto ad alcuni utenti che hanno prontamente criticato la scelta fatta dalla Nasti. “Ma come si fa a tagliare i capelli a un bambino in quel modo lì? Poverino”, ha così commentato un utente.

Davanti a questa critica, è giunta la pronta e dura replica da parte della donna: “Poverino di che? Ma poverini i tuoi”. Chiara Nasti ha sempre ribadito al popolo del web che possono criticarle tutto, ma non suo figlio.

Successivamente l’influencer ha poi deciso di spostare l’attenzione sulla sua seconda gravidanza, annunciando di star seguendo una nuova dieta. Nelle sue IG Stories, infatti, la donna ha così raccontato: “Da oggi, inizio una bella dieta per entrare nei sette mesi come si deve. Tutto super salutare e davvero niente sgarri”.