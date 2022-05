Chiara Nasti, dura replica alle accuse per il gender reveal party: “Continuate così”

L'influencer non ha accettato le critiche ricevute da alcuni follower e ha deciso di replicare

Il gender reveal party di Chiara Nasti sta facendo discutere più della stessa gioia per la gravidanza. L’influencer e il suo fidanzato, il calciatore Mattia Zaccagni, hanno organizzato una festa per scoprire il sesso del nascituro proprio allo stadio Olimpico suscitando un’ondata di polemiche senza precedenti. L’ex naufraga ha deciso di rispondere alle accuse ma le sue parole forse hanno solo peggiorato la situazione.

La risposta alle accuse: “Grazie per tutta questa attenzione”

Il gender reveal party di Chiara Nasti ha suscitato parecchie polemiche tra alcuni follower. In tanti, infatti, hanno accusato la coppia di aver organizzato una festa “cafona”, solo per il gusto “di farsi notare”, una festa “trash”. Alcuni hanno anche provato ad ipotizzare i costi di un party simile. Insomma, queste parole non sono affatto piaciute a Chiara, la quale ha deciso di replicare duramente.

“Che cafonata, imbarazzante. La verità è che non avete mai visto una cosa simile… Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che non potete nemmeno immaginare“ ha tuonato l’influencer su Instagram.

“Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così” ha concluso l’influencer.

Queste ultime dichiarazioni hanno gettato ancor di più benzina sul fuoco e molti dei suoi follower si sono offesi a seguito di queste parole.