Chiara Nasti e il mistero del suo lato b: interviene il chirurgo

Sono giorni di fuoco per l’influencer Chiara Nasti, sorella della ex tronista Angela. In questi giorno, la ragazza è finita spesso al centro del gossip per delle bugie bianche, dapprima inerenti al suo tatuaggio e ora al suo lato b, molto probabilmente rifatto. Andiamo per gradi.

Qualche giorno fa, l’influencer è finita nella bufera per aver fatto un tatuaggio sbagliato con la sua migliore amica. La scritta recitava “Since 98′” invece di “Since ’98” che sta ad indicare appunto il 1998. Chiara Nasti ha provato a giustificarsi dicendo che entrambe sbagliavano sempre da piccole, pertanto, hanno voluto ricordare quei momenti da bambine. Successivamente, è arrivata la smentita: c’è stato un vero e proprio errore.

IL MISTERO DEL LATO B – L’influencer è tornata di nuovo al centro del gossip, questa volta per il suo lato b: rifatto o naturale? Chiara ha postato tra le sue stories delle foto con un bikini molto striminzito che ha mostrato il fisico in forma della ragazza. Tuttavia, in molti hanno commentato convinti che l’influencer sia ricorsa alla chirurgia estetica.

Queste “accuse” da parte dei follower hanno infastidito Chiara Nasti, la quale in un’altra stories ha dichiarato che il suo lato b non è affatto rifatto, bensì è il frutto di tanto allenamento. “Sono semplicemente allenata, puoi riuscirci anche tu” ha scritto la ragazza ironicamente su Instagram. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica perché, a quanto pare, i follower avevano ragione.

Il blog Very Inutil People ha raggruppato diversi screenshot della ragazza più il commento del chirurgo estetico di famiglia, il dottor Salvatore Artiano. Sotto una foto di Chiara Nasti è apparso un commento di una fan che chiedeva al dottore se avesse fatto qualche trattamento per i glutei alla ragazza. Filler ed Emscult “per tonificare il muscolo” commenta Salvatore Artiano. Inoltre, pochi giorni fa, la ragazza ha ammesso in una stories di non allenarsi da parecchio tempo. A questo punto, la domanda sorge spontanea: perché nasconderlo?