Chiara Nasti è incinta? Le segnalazioni e gli indizi sul web

In queste ultime ore, una delle domande che sta guadagnando sempre più attenzione riguarda una possibile gravidanza di Chiara Nasti. La fashion influencer e il calciatore Mattia Zaccagni hanno celebrato il loro matrimonio nell’estate del 2023 e sono già genitori di un figlio, Thiago. Tuttavia, l’abito rosso succinto indossato da Chiara per Capodanno ha suscitato sospetti su una possibile gravidanza, dato il pancino apparentemente più pronunciato, un dettaglio insolito per la Nasti. I pettegolezzi sono stati alimentati anche da un messaggio inviato al nonno di Zaccagni nel giorno della sua scomparsa.

Le segnalazioni sulla possibile gravidanza

Chiara Nasti è apparsa radiante e sorridente nelle foto di Capodanno, festeggiando insieme al marito Mattia Zaccagni con balli e divertimento per tutta la notte. La modella e influencer ha condiviso scatti in cui tiene un bicchiere di champagne per brindare al nuovo anno, ma i fan hanno subito notato un pancino sospetto. Un follower ha chiesto esplicitamente se fosse incinta, suscitando varie reazioni tra gli utenti.

Alcuni hanno notato che, nonostante il bicchiere in mano, Chiara stesse bevendo champagne, mentre altri hanno ipotizzato che potesse essere una mossa per depistare i sospetti. Tuttavia, pochi minuti dopo, è apparsa nelle storie Instagram di amici mentre si divertiva su una sedia, bevendo ciò che sembrava essere una Coca-Cola. La domanda sulla possibile gravidanza di Chiara Nasti rimane aperta, suscitando curiosità tra i fan sulla verità dietro a queste immagini.

“Ciao nonno. Sei speciale e ci mancherai. Almeno hai saputo il nostro segreto prima di andare via”, questo è stato il commento di Chiara Nasti per il nonno di Mattia Zaccagni, venuto a mancare poco prima di Natale. Di quale segreto avrà fatto riferimento?