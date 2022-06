Chiara Nasti e le dichiarazioni sulla gravidanza: ci ricasca

Altra caduta di stile per l’influencer napoletana Chiara Nasti.

Da quando ha annunciato di essere incinta del calciatore Mattia Zaccagni diverse sono state le polemiche suscitate sui social: dai commenti riguardo il gender reveal organizzato allo Stadio Olimpico alle dichiarazioni riguardo l’ex compagno Nicolò Zaniolo.

L’influencer ci è ricascata con commenti sotto un post instagram in cui mostra fieramente il proprio corpo.

CHIARA NASTI: IL COMMENTO

La questione nasce da alcune dichiarazioni fatte dalla Nasti riguardo il proprio peso in gravidanza. Chiara, infatti, ha dichiarato di non aver messo ancora 1 kg ma soltanto 500 gr in cinque mesi ringraziando anche l’allenamento soft a cui si dedica.

Le dichiarazioni, però, non sono piaciute ad alcune follower che si chiedono ”cosa ci sarà di male a dire di aver preso kg per una cosa così bella”.

L’influencer non manca di rispondere in maniera polemica dichiarando di non vedere nessun problema nei chili presi in gravidanza anzi replica al commento in questo modo: ”Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano.. io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi dopo li toglierei subito”.

Parole pesanti che, anche questa volta, hanno indotto a limitare i commenti sotto i post.