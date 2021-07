Chiara Nasti e Mattia Zaccagni escono allo scoperto: l’influencer napoletana porterà in azzurro il talento dell’Hellas?

Dopo la tumultuosa storia d’amore con Niccolo Zaniolo, la bella influencer napoletana Chiara Nasti sembra averci preso gusto e sembra aver acciuffato nella sua trappola un altro giovane di belle speranze del calcio azzurro. La modella infatti sarebbe stata sorpresa in compagnia di Mattia Zaccagni, centrocampista tuttofare dell’Hellas Verona.

L’indiscrezione sarebbe arrivata proprio dalle colonne de “Il Corriere dello Sport” che per un attimo lascia da parte la cronaca sportiva per raccontare dell’infuocata love story che sicuramente farà discutere molto sotto l’ombrellone. Il tutto sarebbe partito da un avvistamento, neppure troppo complicato, della partenopea proprio a Verona, città in cui vive e milita il ventiseienne romagnolo. Una fuga d’amore che si sarebbe consumata nelle vie del centro scaligero con i due mano nella mano più volte fermati dai fan per un selfie o un complimento. Entrambi si sono dimostrati molto gentili, non facendo trasparire alcun fastidio e non nascondendo il loro amore appena sbocciato.

I tifosi del Napoli però avrebbero visto nella relazione tra i due anche la possibilità di vedere molto presto proprio Zaccagni indossare la divisa del Napoli. Non è certo un mistero che la dirigenza azzurra sia sulle tracce del gialloblu da tempo. Magari la frequentazione con la Nasti e dirimbalzo anche con la stessa città potrebbe velocizzare il suo passaggio nel club partenopeo.

Tutto dimentica, dunque, per la Nasti che solo poco tempo fa faceva coppia fissa con l’ex Inter ora alla Roma, Niccolo Zaniolo. Una storia che avrebbe finito per mettere a soqquadro l’intera vita della napoletana e la cui conclusione è arrivata nel momento in cui i due già organizzavano la convivenza e la futura vita insieme.

Il motivo della rottura, anche se non ufficialmente riconosciuto sarebbe stato il riavvicinamento di Zaniolo con la ex storica, Sara Scaperrotta. La ragazza che a breve partorirà il primogenito del giocatore della Roma sarebbe stato un impedimento troppo ingombrante per la relazione con la Nasti che alla fine avrebbe finito per cedere all’evidenza.