Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, la love story continua: ecco la segnalazione

Chiara Nasti, nota influencer e imprenditrice, sembrerebbe aver ritrovato la serenità e quell’equilibrio perso qualche mese fa, quando decise di sparire dai social. Archiviata la sua storia con Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, la giovane attualmente sembrerebbe frequentare un altro calciatore, Mattia Zaccagni.

NUOVA STORIA D’AMORE – La fugace storia con Zaniolo infiammò anche i giornali sportivi. I due, seppur per poco, ebbero modo di far parlare molto il web, soprattutto dopo essersi fatti un tatuaggio insieme. Sembrava l’inizio di una grande storia d’amore che in poco tempo si è consumata fino a finire del tutto. Successivamente, l’influencer si è buttata a capofitto in una nuova frequentazione, questa volta con un calciatore dell’Hellas Verona, Mattia Zaccagni.

Tra i due le cose sono partite più in sordina, complice il fuoco di paglia consumatosi con Zaniolo. Diversi avvistamenti, nessuna conferma sui social. Da lì il buio: la Nasti sparisce da Instagram per circa un mese a causa di alcuni problemi di salute mentale, fortunatamente risolti. Torna su Instagram e spiega di aver sofferto di un forte stress e di attacchi di panico, risolti grazie ad un mental coach che le ha insegnato la meditazione.

CHIARA NASTI ESCE ALLO SCOPERTO CON MATTIA ZACCAGNI? – La ragazza continua a frequentare il calciatore ma sui social preferisce non parlarne. In queste ultime ore, però, una nuova segnalazione sulla coppia pubblicata da Very Inutil People. L’influencer è stata sorpresa al Samsara di Riccione proprio in compagnia del calciatore Zaccagni.

“Nasti e Zaccagni qui al Samsara abbracciati” scrive l’utente senza troppi giri di parole allegando una foto. Sembrerebbe, quindi, che le cose tra i due stiano andando per il verso giusto. Che sia il ragazzo giusto per lei? Lo scopriremo presto.