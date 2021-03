Chiara Nasti e Neymar sono stati insieme? Lei svela la verità

Sono stati in molti a chiedersi se Chiara Nasti e Neymar fossero stati insieme. A quanto pare sono circolati diversi gossip su una possibile coppia formatasi tra i due. Dopo settimane di silenzio Chiara Nasti ha deciso di parlare e di svelare la sua realtà dei fatti.

LA DIRETTA SU INSTAGRAM: LA VERITà DI CHIARA NASTI – Chiara Nasti in una diretta inviata su Instagram ha svelato di non aver avuto alcuna relazione con il calciatore Neymar, ma che lui si era solo limitato a mettere dei like a delle foto. Queste infatti, sono state le parole della ragazza riguardo il caso:

“Neymar? Ma nulla, mi metteva solo like. Ed era già da un po’ che lo faceva quindi non capisco perché poi sono uscite queste voci…”. Dunque nessuna relazione tra i due che a quanto pare nemmeno si conoscono poi così bene. Sono state solo voci di gossip, data la smentita secca della Nasti.

L’ATTUALE STORIA DI CHIARA NASTI – Attualmente Chiara Nasti è legata al calciatore Nicolò Zaniolo, che lavora nella Roma. I due stanno insieme dallo scorso Febbraio e sono inseparabili. Lei ha anche conosciuto sua madre e tra poco arriverà anche il primo tatuaggio di coppia che la ragazza ha scelto di fare sulle nocche della mano sinistra. Si tratta di un piccolo cuore trafitto da una freccia.

Per quanto riguarda il bambino in arrivo con la sua ex Sara, invece, Nicolò Zaniolo ha annunciato che si prenderà le sue responsabilità, nonostante l’addio detto alla sua ex fidanzata. Nel passato di Chiara invece ricordiamo il giocatore di poker Ugo Abbamonte e il calciatore tedesco Niklas Dorsch.