Chiara Nasti fa una gaffe su Instagram mentre parla con i fan

Ieri sera Chiara Nasti, famosa influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, ha fatto una gaffe durante la registrazione di alcune Instagram Stories.

CHIARA RISPONDE ALLE DOMANDE DEI FAN – La ragazza ha chiesto ai fan di farle alcune domande e in molti si sono domandati quali fossero i suoi segreti per avere un sorriso così perfetto. La Nasti, allora, ha svelato di aver fatto uno sbiancamento e di curare moltissimo la sua igiene orale, soprattutto a causa del fumo delle sigarette. Tuttavia, mentre spiegava quali fossero i metodi migliori per la pulizia dei denti, si è lasciata sfuggire una gaffe, non tanto grave ma pur sempre un piccolo errore. L’influencer ha spiegato di utilizzare lo spazzolino elettrico ma invece di dire elettrico, appunto, ha utilizzato il termine “elettronico”, con tanto di descrizione nella Stories.

CHIARA NASTI CANCELLA LA STORIA DA INSTAGRAM – Qualcuno deve aver fatto notare a Chiara l’errore, poiché la storia è scomparsa dal suo profilo. Tuttavia, la pagina Instagram Very Inutil People ha catturato il momento e postato sul proprio profilo!