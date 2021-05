Chiara Nasti, gaffe sul sito dell’influencer

Chiara Nasti è una delle influencer più seguite sui social. Sorella di Angela, ex tronista di Uomini e Donne, Chiara si dedica anche alla sua attività di imprenditrice. La sua linea di costumi, infatti, va a ruba. In queste ore, Very Inutil People ha notato una gaffe sul sito della ragazza.

GAFFE PER CHIARA NASTI – Il blog di gossip, curiosando sul sito dell’influencer, ha notato una gaffe che non è di certo passata inosservata. Nel sito, infatti, si legge COLLEZZIONI e non “collezioni”, sicuramente un refuso di chi gestisce la piattaforma. Tuttavia, la gaffe non è passata inosservata.

Il blog, infatti, ci ha scherzato su commentando “Tu chiamale se vuoi collezzzioni”. Chiara al momento non ha commentato la gaffe ma siamo sicuri che l’errore verrà corretto.

LA STORIA CON ZANIOLO – La storia d’amore con Niccolò Zaniolo, promettente calciatore, è già finita. I due sembravano molto innamorati ma a quanto pare deve essere successo qualcosa tra loro.

Il calciatore avrebbe iniziato a corteggiarla su Instagram e successivamente hanno iniziato a frequentarsi. Tuttavia, dopo poco tempo, l’influencer ha annunciato la rottura senza dare troppe spiegazioni. In molti ipotizzano un tradimento da parte di lui, probabilmente non lo sapremo mai.