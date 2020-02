Chiara Nasti: giunta al capolinea la sua storia con Ugo

È giunta alla fine la storia tra l’influencer Chiara Nasti e Ugo Abbamonte. Molti erano stati i vari tira e molla durante la loro storia, ma sembrava che tutto andasse a gonfie vele. Ad annunciarlo sono stati i due ragazzi, tramite delle Instagram Stories.

LE IG STORIES DELL’EX COPPIA – A far pensare a una rottura tra Chiara e Ugo sarebbero delle storie che i due hanno condiviso nelle ultime ore. La fashion-blogger ha infatti pubblicato una IG Story di una sua foto, accompagnandola con la didascalia: “I’m free”, aggiungendo un cuore spezzato. Il ragazzo, invece, ha voluto condividere: “Quando fai di tutto per tirare fuori il peggio delle persone alla fine esce”, una frase che sebbene sia enigmatica, fa intendere una rottura con la Nasti.

LO SFOGO DI CHIARA – Non sono ancora trapelare i motivi che avrebbero fatto giungere al capolinea questa love story. Per ora, i due protagonisti della vicenda, non hanno voluto esprimersi a riguardo. La Nasti si è però voluta sfogare tramite le Instagram Stories: “Sei tutta cuore, non è una debolezza è un punto di forza, senti di più, se è vero che tutto torna, prima o poi arriverà qualcosa di immenso”. Sembrerebbe proprio che per l’ennesima volta, i due abbiano deciso di mettere un punto alla loro relazione.