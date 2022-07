Chiara Nasti, i consigli sulla cintura di sicurezza in auto. Poi il racconto: “Ho avuto un incidente”

Chiara Nasti è tornata a parlare sui social e a chiedere consiglio ai suoi follower. La gravidanza che sta vivendo impegna l’influencer 24h su 24 e ogni giorno cerca di informarsi al meglio per viverla serenamente. Questa volta, la giovane ha parlato dell’uso della cintura di sicurezza in auto.

Cintura sì, cintura no?

Chiara sta documentando giorno dopo giorno la sua gravidanza, per tenere i suoi follower aggiornati. Parlando della cintura di sicurezza in auto, l’influencer ha affermato di non poterne fare a meno perché senza si sentirebbe in pericolo. Tuttavia, qualcuno l’ha sgridata dicendole che la cintura fa male al bambino.

A quel punto, la compagna di Mattia Zaccagni ha risposto raccontando anche un avvenimento non molto piacevole ma fortunatamente non grave: “Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre… perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso“.

A quanto pare, quindi, Chiara Nasti ha avuto un incidente in auto durante il quinto mese di gravidanza. Tuttavia, la giovane non ha fornito ulteriori dettagli pertanto probabilmente si è trattato solo di un grande spavento, nulla di grave.

La cintura di sicurezza in gravidanza può essere indossata e se fatto correttamente non arreca nessun danno al feto, anzi lo protegge in caso di sinistro stradale. L’esonero dall’uso della cintura di sicurezza in gravidanza è previsto solo in particolari condizioni di rischio accertate dal ginecologo.