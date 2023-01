Chiara Nasti, il battesimo di Thiago: lei e Mattia Zaccagni presentano il padrino e la madrina

Nella giornata di oggi Chiara Nasti ha deciso di fare un importante annuncio. L’influencer e Mattia Zaccagni hanno rivelato la coppia scelta per il battesimo di Thiago, il figlio avuto lo scorso novembre.

IL PADRINO E LA MADRINA – Nella giornata di ieri la Nasti ha spento 25 candeline, decidendo di festeggiare il suo compleanno non solo con Mattia, ma anche con la sua famiglia e i suoi amici. Ad essere presenti alla sua festa, organizzata dall’event e wedding planner Erika Morgera, anche la coppia che battezzerà il primogenito dell’influencer e del calciatore.

Nelle ultime ore la ragazza ha voluto condividere con i suoi follower un’importante novità che riguarda il battesimo di Thiago. Chiara Nasti e Mattia hanno voluto rivelare la coppia che hanno scelto come padrino e madrina. I due non si sono allontanati dal mondo di Zaccagni, decidendo di affidare questi importanti ruoli a Ciro Immobile e Jessica Melena, sua moglie.

“Siamo molto felici di aver scelto voi come padrino e madrina per Thiago, per le persone che siete, i valori che avete ed il senso di famiglia che date. Siete una famiglia bellissima, vi voglio bene amici”, ha così scritto l’influencer in un post pubblicato su Instagram. Non sono mancati i commenti di Ciro e Jessica, entusiasti del compito a loro dato.