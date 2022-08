Chiara Nasti, in difesa dell’influencer arriva Giulia De Lellis: “Vergognatevi, basta!”

Chiara Nasti ha attraversato momenti molto difficili durante la gravidanza, non per problemi di salute ma per l’ondata di critiche ricevute sui social. La giovane influencer, compagna del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, ha dovuto fronteggiare parecchie difficoltà e insulti, i quali hanno fatto storcere il naso a Giulia De Lellis. Vediamo cosa è successo.

Critiche e insulti

La giovane influencer sono mesi che cerca di destreggiarsi tra critiche e insulti sui social, dettati anche da qualche sua frase un po’ troppo fuori luogo, come le donne “svaccate” in gravidanza. Tuttavia, alcune sue uscite colorite sui social di certo non giustificano l’ondata di violenza verbale nei suoi confronti.

Giulia De Lellis in difesa dell’influencer

Nonostante la Nasti stia cercando di sorvolare su alcune frasi lette sui social, in sua difesa è arrivata Giulia De Lellis. Le due ragazze non sono amiche ma appartenendo allo stesso settore evidentemente l’influencer romana ha voluto tenderle una mano. Ecco il suo sfogo su Instagram:

“Ao, ma la finite di rompere le pa**e a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. MA COME VI PERMETTETE? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro…”.

E ancora: “Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete… Pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Ma fa schifo leggervi, fate schifo come vivete, come parlate… Vergognatevi”. Lo sfogo ha fatto il pieno di like e commenti ed è stato apprezzato anche da Chiara Nasti.