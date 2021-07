Chiara Nasti, lo sfogo sui social: “Non ho mai pensato al 100% a me”

A lasciare increduli gli utenti di Instagram è stato lo sfogo di Chiara Nasti. Reduce dalla breve relazione con Nicolò Zaniolo, che spesso l’ha fatta finire al centro della cronaca rosa, l’influencer ha preso una decisione inaspettata.

STOP DAI SOCIAL – Recentemente la Nasti è finita al centro delle polemiche. Criticati sono stati i suoi ultimi due tatuaggi, uno dei quali fatto insieme al calciatore. L’altro, invece, ritrae proprio il volto della giovane.

Oltre ad un periodo di critiche, sembra che Chiara stia attraversando un momento abbastanza difficile. Proprio per questo, l’influencer ha deciso di mettere uno stop ai social. Ha così voluto annunciare la sua voglia di prendersi un momento solo per te, staccando brevemente la spina da Instagram.

Inaspettato è il lungo sfogo dove la ragazza si è lasciata andare, spiegando ai suoi tantissimi e affezionati follower cosa le sta accadendo in questo periodo:

“Ho bisogno di prendere una pausa di social, amo chi mi supporta da sempre ma in questo momento voglio dedicare del tempo a “CHIARA”. Ci pensavo da qualche settimana ma avevo la paura di poter deludere le persone che hanno sempre creduto in me, però sono arrivata alla conclusione che se le mie decisioni ad oggi dovessero deludere gli altri, ma far bene a me, è giusto che io lo faccia. In questi anni non ho mai pensato al 100% a me, ho messo davanti le mie amicizie, le persone che amo come giusto che sia, tralasciando un po’ me, sempre di più. Ad oggi che mi sono fermata un attimo, guardandomi realmente dentro, ho capito di aver perso un po’ me stessa col mio modo di fare essendo una persona super sensibile e certe cose non sono riuscita a prenderle con la leggerezza di una ragazza di 23 anni sempre sotto giudizio. E voglio ritrovarmi nella maniera più serena possibile e sicuramente per un periodo lontano da internet. Vi voglio bene”.