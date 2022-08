Chiara Nasti, matrimonio con il pancione? La risposta dell’influencer

Chiara Nasti ha ricevuto domenica scorsa una romantica proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato, Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. I due, inoltre, sono in attesa del loro primo figlio, un bel maschietto, pertanto la domanda sorge spontanea: l’influencer si sposerà con il pancione o no?

Proposta di matrimonio in riva al mare

Mattia, dopo una cena romantica, ha chiesto in riva al mare all’influencer napoletana di convolare a nozze. Chiara ovviamente ha accettato e ha ricevuto in dono un bellissimo anello da parte dello sportivo. La giovane inoltre ha dichiarato di non vedere l’ora di diventare sua moglie.

Pancione sì o no?

Molti follower, dopo essersi congratulati con lei, le hanno chiesto come farà con la gravidanza. L’influencer si sposerà con il pancione o aspetterà di dare alla luce il suo primo bambino? La risposta dell’influencer non si è fatta attendere: “Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno e ora mi sentirei troppo impacciata perché già sento la pancia troppo grande. Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita“.

L’influencer napoletana ha quindi sottolineato che si sposerà dopo il parto un po’ per una questione sentimentale, un po’ per praticità. Il lieto evento, quindi, è rimandato all’anno prossimo.

Infine, qualcuno le ha chiesto se avesse paura di diventare madre. Diretta la replica dell’influencer, la quale ha risposto di non avere paura perché questo bambino l’ha voluto davvero.