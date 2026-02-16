Chiara Nasti, crisi nerissima con Mattia Zaccagni? Casa in vendita e “segui” rimossi

Fulmine a ciel sereno tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Sembrerebbe proprio di sì. La coppia social stranamente nel giorno di San Valentino non ha pubblicato neanche una foto, non una parola. Assoluto silenzio. Ma non è tutto.

Alcune fonti attente hanno notato che l’influencer ed il calciatore della Lazio hanno smesso di seguirsi su Instagram. Stando a quanto trapelato, non si tratterebbe di un semplice periodo di incomprensioni. Secondo Alessandro Rosica, i due starebbero attraversando un periodo di crisi “nerissima”.

A destare ulteriori sospetti è stato anche un altro dettaglio. Il centrocampista e sua moglie hanno messo in vendita la loro casa da 280 metri quadri, a 2 milioni e mezzo. La Nasti ha motivato questa scelta, dicendo che erano stanchi dei troppi furti. Ad oggi, invece, sembra che ci sia altro sotto.

Non è la prima volta che la coppia attraversa un momento buio. Ora, però sembra che i due siano giunti ad un punto di non ritorno. Qualche tempo fa, la Nasti ha raccontato ai suoi followers di non volere un terzo figlio e di non voler allegare ulteriormente la famiglia. In quell’occasione, si lasciò andare e disse:”Se abbiamo mai avuto una crisi? Certo. Chi mostra la famiglia del Mulino Bianco vi prende in giro. Però, tutto sommato, ci amiamo molto”.

Chiara e Mattia si sono sposati quasi tre anni fa, in una calda giornata di giugno 2023. Poco tempo prima, la Nasti ha dato alla luce il loro primo figlio, Thiago. In quell’occasione, il loro gender reaveal accese le polemiche del web. I due, infatti, scoprirono il sesso del piccolo allo stadio Olimpico. Per molti, quella non fu che un’ulteriore “cafonata” della giovane napoletana.