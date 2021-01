Chiara Nasti, non passa inosservata la sua foto da piccola: com’è cambiata negli anni?

In questi ultimi giorni la giovane influencer Chiara Nasti è finita al centro della bufera social, “colpevole” di aver condiviso la foto in cui mostra il suo nuovo tatuaggio. Nonostante le critiche, la Nasti continua ad essere attiva sui social. Proprio nelle ultime ore la blogger ha condiviso nelle sue IG Story una foto che la ritrae da piccola, con la breve didascalia “baby nastilove”. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO IN QUESTIONE DI CHIARA NASTI.

COM’È CAMBIATA? – Nel vedere la foto pubblicata nelle IG Story, non si può fare a meno di confrontarla con una recente. Nell’osservarle, si può constatare come la ragazza non sia cambiata poi molto nel corso del tempo.

Non passano inosservate, però, le labbra. Sebbene sembra che la ragazza abbia sempre avuto una bocca carnosa, si nota come ora sia divenuta più voluminosa. Inoltre, salta all’occhio anche il decolleté, argomento che ha spesso diviso gli utenti dell’influencer.

Nell’osservare entrambe le immagini, si nota come il seno sia divenuto più generoso. A chi l’ha accusata di essere ricorsa al chirurgo, lei ha sempre risposto che è tutto frutto dello sviluppo “Prima ammettevo di essere completamente piatta, poi man mano…Si cresce e si cambia”.

A chi l’ha accusata di aver ritoccato non solo le labbra e il seno, ma anche gli zigomi e perfino il lato B, Chiara Nasti ha sempre preferito ignorare i commenti degli hater.